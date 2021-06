Subiaco festeggia Sant’Antonio

Per la seconda domenica del mese (domenica 13 giugno), il calendario liturgico è solennemente dedicato ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova. La città di Subiaco, proprio il Convento di San Francesco – Subiaco, festeggerà questo momento con particolare emozione. Alle consuete celebrazioni eucaristiche mattutine seguirà quella serale, animata dal Coro Francesco Mannelli di Tivoli. Gli attesi festeggiamenti si concluderanno con un concerto corale sempre a cura dello stesso coro, con brani scritti e interpretati dalla nostra Valentina Renzetti: un connubio tra musica e parole come momento attraverso il quale le suore ringrazieranno la comunità per la preziosa accoglienza. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, ci sarà un passaggio di testimone con le tre nuove consorelle giunte al convento francescano. L’appuntamento allora è per domenica 13 giugno presso il convento che ospitò lo stesso Francesco d’Assisi.