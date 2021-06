TIVOLI – Centrale di spaccio in casa, tre arresti

Blitz dei Carabinieri in un appartamento di Bagni, in manette due uomini e una donna, tutti italiani e già noti alle forze dell’ordine.

Sequestrata coca, “fumo”, “erba” e soldi

Il via vai di clienti non era passato inosservato e hanno deciso di verificare. Così nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 giugno i Carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due uomini e una donna, tutti italiani quarantenni e già noti alle forze dell’ordine.

Il blitz è scattato in un appartamento di Bagni, dove gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato oltre 50 grammi di cocaina oltre a modiche quantità di hashish e marijuana. Sequestrato anche un biulancino di precisione, materiali per il confezionamento e contanti.

I tre arresti sono stati convalidati stamane, mercoledì 9 giugno, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli.