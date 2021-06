Intere paginate per un mal di denti

Un intervento sbagliato che potrebbe capitare a tutti

È giusto che un medico paghi per un’operazione errata e quanto incide la casualità sull’intervento effettuato? Si tratta di un eterno dilemma giuridico che coinvolge anche il lavoro di magistrati e di non pochi amministratori pubblici e privati.

E quanto è opportuno riservare intere pagine di giornali per un mal di denti, per quanto doloroso e complicato, che ha colpito un personaggio pubblico? A noi non sembra necessario che una conduttrice, pur duramente provata e quasi incapace di parlare, conduca una trasmissione pubblica con pause prolungate e silenzi imbarazzanti per l’impossibilità di dialogare con gli ospiti.

Passiamo ai motivi che spingono alle azioni legali. Per Mara Venier, eterna signora della tv italiana con qualche chiletto in più da smaltire, non ci sono alternative giuridiche: il dentista ha sbagliato e quindi deve pagare. In effetti l’attrice, subito dopo la ricostruzione dentaria, ha accusato non pochi dolori tanto da ricorrere ad un chirurgo maxillofacciale che ha rimosso l’impianto incriminato per la gravità della lesione. La Mara nazionale sostiene adesso che la sua vita lavorativa sia stata stravolta tanto da denunciare tutta la vicenda sui social.

50.555 messaggi di conforto ed affetto sono apparsi sull’account Insatagram, a testimoniare la vicinanza della gente alla conduttrice. Ma c’è anche chi è fuori dal coro: troppo rumore per un caso privato e che può accadere a tutti, senza i clamori che investono un vip.