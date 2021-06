La bimba salvata dai carabinieri “Siete stati degli angeli”

Questa è una di quelle storie che tutti desiderano raccontare e scrivere. La mamma di una bambina salvata ieri Carabinieri nell’Asilo nido di via Castelnuovo di Porto, dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale, si è recata assieme alla figlia, presso la Stazione Carabinieri di Ponte Milvio per ringraziare di persona i militari dell’Arma intervenuti per salvare la figlia. La bambina è stata accolta dai Carabinieri e con loro si è divertita trascorrendo qualche minuto nella caserma laziale: per lei, oltre all’affetto dei carabinieri, anche un libro regalato dai militari. “Siete stati degli angeli”, ha detto la bimba abbracciato un maresciallo.