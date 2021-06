È stata disposta l’interdizione al traffico veicolare, per consentire l’esecuzione di uno scavo stradale per urgenti riparazioni alla rete idrica. Con tale ordinanza, disposta dal responsabile del servizio, si vuole impedire il transito ai mezzi pesanti e inoltre si dispone il divieto di sosta in Via della Stazione dal numero civico 15 dalle ore 21,00 di giovedì 10 giugno alle ore 05,00 di venerdì 11 giugno 2021.