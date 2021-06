Ripartiamo Monterotondo edizione 2021

Pubblicato anche quest’anno il bando per centri estivi e altre attività culturali e sportive all’aperto l’Amministrazione vuole assicurare una ripartenza in tutta sicurezza e garantire lo svolgimento dei centri estivi e di altre attività culturali e sportive, di carattere estemporaneo, all’aperto.

L’avviso pubblico “Ripartiamo Monterotondo 2021” è rivolto ad associazioni e operatori del terzo settore, per l’organizzazione e la promozione di attività educative, formative, ludiche, di animazione e aggregazione, sport e tempo libero, trasmissione e valorizzazione culturale sul territorio, presso gli spazi all’aperto della città.

Sono messi a disposizione gratuitamente spazi aperti (parchi e giardini e altri luoghi, come da bando) per dare un’opportunità di rilancio alle tante associazioni che operano sul territorio e per garantire un servizio di grande utilità per le tante famiglie Eretine e non solo, anche grazie ai centri estivi che saranno proposti, dedicati ai bambini e ragazzi di età compresa tra 4 e 14 anni.

Le domande e i progetti proposti possono essere presentati da parte degli enti beneficiari utilizzando il modello di domanda approvato dal comune, con le modalità stabilite nell’avviso pubblico, entro il termine del 14 giugno alle ore 18:00.

Scarica l’avviso e il modello di domanda qui