Castelnuovo di Porto – Accordo raggiunto per l’immobile in Via Marcantonio Colonna

Immobili Comunali in concessione

Ieri è stato sottoscritto da ” il Mondo di Matteo onlus” e dal Comune di Castelnuovo di Porto un contratto decennale, in comodato d’uso gratuito, per l’utilizzo dell’immobile sito in Via Marcantonio Colonna, il cosiddetto “lavatoio pubblico”, a seguito di un bando rivolto al terzo settore.

Quel luogo ci auguriamo che presto possa diventare la casa dei ragazzi – dice il Sindaco Travaglini- dove le nuove generazioni possano trovare un nuovo punto di aggregazione e di ascolto, di risposta vera ai bisogni sociali. Matteo era un ragazzo che aveva accettato la malattia con il sorriso, quel sorriso che spero possa accompagnare l’associazione e i ragazzi in questo percorso di crescita di tutta la comunità. Faccio gli auguri all’associazione per tutte le importanti iniziative che potrà organizzare presso la nuova sede, continuando a crescere nel tempo ed a concretizzare importanti obiettivi che di volta in volta si prefiggera’, con la determinazione che li contraddistingue da sempre. – Conclude il Sindaco –