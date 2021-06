GUIDONIA – Incidente mortale sulla “48”, la famiglia della vittima cerca testimoni

Le sue condizioni erano apparse subito disperate e il suo cuore ha cessato di battere 48 ore dopo l’incidente. E’ morto mercoledì mattina 9 giugno al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma Simone Casu, 28enne di Colle Fiorito di Guidonia rimasto coinvolto in uno scontro in via Casal Bianco.

Secondo la prima sommaria ricostruzione degli agenti del Servizio Infortunistica Stradale della Polizia Municipale coordinati dal Tenente Letizia Grieco, la tragedia si è consumata verso le 10,30 di lunedì 7 giugno sulla provinciale all’intersezione con via di Tor Mastorta lungo la corsia diretta a Roma. Simone Casu era al volante di una Peugeot, quando per cause in corso di accertamento ha tamponato un furgone Fiat Ducato di una ditta di consegne che lo precedeva: l’impatto è stato violentissimo a giudicare dal fatto che le condizioni del giovane sono sembrate subito disperate ai soccorritori di un’ambulanza del 118 e a quelli dell’eliambulanza che lo ha trasportato a Roma.

Su disposizione della Procura di Tivoli i due mezzi coinvolti sono stati sequestrati e la salma della vittima trasferita all’Istituto di Medicina Legale per l’esame autoptico. Simone Casu lascia una compagna, Francesca, e una bimba di un anno e mezzo. Oggi la giovane ha lanciato un appello di ricerca testimoni sul Gruppo Facebook Sei di Colle Fiorito Se. “Vi chiedo col cuore in mano un aiuto per capire in che modo è avvenuto l’incidente, se qualcuno ha visto o sentito qualcosa vi prego di scrivermi in privato”.