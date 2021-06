“I problemi maggiori al Pincetto?” Quando eravamo chiusi

Il titolare de Il Pincetto, il 36enne Alessio Cipriani, ha aperto il suo locale quasi quattro anni fa, all’inizio con il nome di THC, e ha subito un incendio al portone cinque giorni dopo l’apertura, avvenuta il 10 marzo 2018. Per questa vicenda è stata fermato un ragazzo di 24 anni circa e messo agli arresti domiciliari per il reato di danneggiamento da incendio; la piazza del Pincetto prima era infatti nota alle cronache come una piazza di spaccio, e i pusher locali non devono aver particolarmente apprezzato la concorrenza diretta della vendita di canapa legale ….

“Capisco le esigenze di chi dorme qui”, incalza l’imprenditore, “infatti io esco fuori dal locale e faccio abbassare la voce a chi grida, ho anche mandato via persone che facevano confusione. Aggiungo che i poco più che minorenni che creano disturbo non spendono nei pub, ma comprano alcolici nei negozi. Quindi noi commercianti siamo le prime vittime di questa situazione, siamo in prima fila a gestire tutto, mentre i residenti sono alla finestra”.