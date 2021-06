MONTEROTONDO – Spaccio di droga in un appartamento del centro storico

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne del posto e un 32enne di origini albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due avevano trasformato un piccolo appartamento del centro storico di Monterotondo in un vero e proprio coffeeshop. All’interno dell’abitazione, infatti, sono state trovate 11 dosi di cocaina già pronte per essere cedute agli acquirenti nonché una piccola quantità di hashish, denaro contante e diverso materiale utile al confezionamento.

Dopo la detenzione domiciliare a disposizione dell’autorità Giudiziaria, il GIP del Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto.