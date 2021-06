Vaccinazioni: è boom di richieste per gli open day under 16

Al via nel Lazio le prenotazioni per la fascia d’età 25- 29 anni. Attualmente i vaccini disponibili sono Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Naturalmente sono prevedibili cambiamenti in vista delle decisioni che pesano sul preparato anglo svedese.

Intanto è stato boom di adesioni nel Lazio alla campagna dedicata a ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni: in mezzora dall’attivazione del servizio erano già stati fissati 7000 appuntamenti.

I due “Junior open days” si svolgeranno durante questo fine settimana per proseguire poi nel prossimo week end.

Per la vaccinazione dei minori occorre sempre il consenso di entrambi i genitori anche se separati e nel caso di affido esclusivo. C’è da sottolineare però che per i vaccini facoltativi, come quello anti-Covid, in teoria la decisione di vaccinare il minore non può essere imposta al genitore contrario.

Il figlio, in quanto minorenne, non ha alcun potere di autodeterminarsi in quanto soggetto alla responsabilità genitoriale. Fatta eccezione per eventuali istanze portate avanti dalla scuola, i ragazzi non hanno strumenti giuridici per rivolgersi al Tribunale.

Se madre e padre la pensano diversamente in fatto di somministrazioni vaccinali, devono fare riferimento alla magistratura: le coppie sposate al giudice dei minori, i separati a quello della separazione.