Partite Iva con il Decreto Sostegni bis: le prime erogazioni dal 16 giugno

A partire dal 16 giugno, saranno erogati i contributi per le Partite Iva, come stabilito dal Decreto Sostegni Bis. Si tratta di risorse a fondo perduto e saranno gestiti, come per altri supporti finanziari, dall’Agenzia delle Entrate. Attenzione però, i denari arriveranno in automatico alle partite Iva che hanno già ottenuto il finanziamento del primo Decreto Sostegni.

In un secondo momento, la data ufficiosa è il 23 giugno, si penserà a ristorare le partite Iva che non hanno fatto domanda nella ‘tornata’ precedente. Per questi aiuti indirizzati alle partite Iva, saranno disponibili più di 15 miliardi di euro, in base ad alcuni criteri, come un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020 e un decremento medio mensile tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021.

Tra gli altri provvedimenti previsti nel Decreto Sostegni bis ci sono l’esenzione della Tari per esercizi commerciali e attività economiche colpiti dalla pandemia; la proroga a luglio 2021 del contributo per le bollette elettriche delle attività non domestiche; sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione fino al 30 giugno 2021.

Ci saranno poi stanziamenti relativi a diversi fondi: 1,6 miliardi per l’internazionalizzazione delle imprese; 100 milioni per gli operatori del turismo invernale, 120 milioni per le attività connesse con eventi e matrimoni e per i parchi tematici; 100 milioni per creare un fondo specifico per il sostegno delle attività economiche che hanno chiuso.