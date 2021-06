Conte esterna…

Su Rai Tre, intervistato da Lucia Annunziata dice la sua … Ma non è alternativa Draghi

Giuseppe Conte non è il leader eletto dal Movimento Cinque Stelle. Però è un facente funzioni che si muove con molto agio nei panni di chi dà la linea. Nel programma In Mezz’Ora di Rai Tre alle ore 14,30 dà la linea di ricostruzione del suo movimento che “non sarà un partito così come pensato nell’Ottocento”. “Una forma organizzativa light, leggera, capace a costruire un dialogo permanente coi territori” – ha detto sulla nuova dinamica partito.

Giuseppe Conte presenterà un programma agli iscritti. La sua rivoluzione gentile dovrà avere bisogno della maggioranza ampia. E all’obiezione di Lucia Annunziata per cui lui non è stato votato, Giuseppe Conte risponde volando bassissimo per parlare della sua personale preparazione nel ruolo di presidente del Consiglio, eludendo totalmente la questione centrale della rappresentanza. Conte non è stato votato per fare il presidente del Consiglio, non è stato votato neanche per fare il leader del Movimento Cinque Stelle. Però è sempre lui a dare le carte ed è questa la “fragilità di fondo”, non l’instabilità dei governi in Italia, come invece risponde Conte.

Anche sulla riforma istituzionale vola basso. Punta a rendere più stabili i governi. “Sfiducia costruttiva”, “premierato”, “superare la decretazione d’urgenza per trovare altri percorsi privilegiati per l’approvazione di nuove leggi”.

La transizione ha impedito al Movimento Cinque Stelle di esprimere la sua valenza politica – spiega sempre Giuseppe Conte – Ma questa fase non sarà eterna.

Ed è sulla fase critica che si apre, la latitanza del discorso di Conte. “Continueremo ad appoggiare Draghi in modo costruttivo”. E così proprio il Movimento Cinque Stelle che ha imposto parole dirompenti nel lessico della politica si pone come un esercito di chiosatori alle grandi architetture comminate da Mario Draghi. Come spesso capita, nel Palazzo si entra incendiari e si esce pompieri.