PLAYOFF ECCELLENZA – Scalo: che cuore! Agguantato l’Unipomezia: finisce 4-4

Non è una partita per deboli di cuore quella andata in scena alla “Pineta dei Liberti”, dopo novanta minuti di puro spettacolo, il match tra Unipomezia e Real Monterotondo Scalo finisce 4-4.

La partita di oggi, vedeva affrontarsi due squadre spettacolari e vincenti. Lo Scalo viene da una regular season ai limiti della perfezione, con 28 punti collezionati sui 30 disponibili ed una media di 3 gol fatti a partita. Discorso simile per l’Unipomezia che nel proprio girone ha avuto il secondo migliore attacco (28 gol fatti) e la miglior difesa (6 gol subiti).

Nessuna sorpresa nelle scelte di formazioni di entrambe le squadre: mister Gregori si affida all’impostazione di Lalli, la fantasia di Sganga ed il guizzo realizzativo di Pascu, mentre la retroguardia è affidata a capitan Flavio Albanesi. Mister Foglia Manzillo mette come riferimento offensivo Massella, autore di 11 gol nelle dieci giornate di campionato, mentre a guida della retroguardia c’è Panini. La fascia di capitano è invece affidata a Delgado.

La fase di studio delle due squadre dura giusto cinque minuti, al 7’pt infatti i padroni di casa si portano già in vantaggio: azione che si sviluppa sulla sinistra, fascia dalla quale De Marco scodella un cross che trova Massella libero di saltare di testa e battere per la prima volta Proietti Gaffi. L’Unipomezia sembra averne di più in questa fase di gara, mentre lo Scalo inizia questo match con il freno a mano tirato. Poco dopo ci prova anche Ramcesk, autore nel complesso di un’ottima prestazione, ma la sua conclusione è debole e preda facile del portiere avversario. Al 18’pt arriva a sorpresa il pareggio del Real Monterotondo Scalo: azione insistita sulla sinistra di Lupi, che si libera di un avversario e serve un assist al bacio per Pascu che con un potente colpo di testa batte Beccaceci e rimette la partita in parità.

Nei seguenti minuti di gioco la squadra di Gregori dà l’impressione di essere messa meglio sul piano del gioco, ma ecco che alla prima occasione possibile le impressioni di giornalisti e tifosi vengono subito smentite: è l’Unipomezia infatti a passare in vantaggio, grazie alla seconda rete di giornata di Massella. Il n°9 è bravo a ricevere un lancio dalla metà campo ed a scavalcare con un morbido pallonetto Proietti Gaffi in uscita. Il gol questa volta dà fiducia ai ragazzi di Foglia Manzillo, che dominano il finale di frazione: lo Scalo deve arretrare drasticamente il proprio baricentro e cercare di arrivare il più illeso possibile negli spogliatoi. Un’altra tegola colpisce mister Gregori: dopo uno scontro di gioco, Pascu si infortunia alla caviglia destra. Il n°9, ad inizio ripresa, sarà costretto ad abbandonare il campo.

Nella ripresa, l’Unipomezia scende in campo con l’obiettivo di aumentare il proprio vantaggio ei confronti degli avversari ed i ragazzi di mister Foglia Manzillo riescono nello scopo: al 5’st Massella da goleaddor si trasforma in assistman trovando il corridoio che libera De Marco sulla fascia, il n°11 calcia da posizione defilata ma riesce a far passare la sfera in mezzo alle gambe di un Proietti Gaffi non impeccabile. La risposta dello Scalo arriva da palla inattiva con il tentativo al volo di Pasqui che non trova lo specchio, mentre due minuti dopo arriva anche la rete del 4-1 dell’Unipomezia: azione manovrata dei giocatori in maglia rosa, con Delgado che fa la sponda di testa per Porzi che calcia al volo trovando l’angolino basso. Nulla da fare questa volta per l’estremo difensore eretino.

A questo punto il match sembra virtualmente chiuso, ma il Real Monterotondo Scalo riesce ad arrivare lì dove nessuno avrebbe immaginato. I cambi di mister Gregori si rivelano estremamente efficaci e cambiano il corso della gara.

Al 20’st Lalli guadagna una punizione dal limite, lo stesso n°6 s’incarica della battuta e trova uno splendido gol, con la palla che bacia la parte bassa della traversa e oltrepassa la linea di porta. La rete riaccende la fiamma di giocatori e tifosi eretini che tornano a farsi sentire: al 22’st il neoentrato Baldassi si incunea nelle maglie della difesa avversaria ma la sua conclusione termina a lato di poco. Al 24’st arriva anche il gol del 4-3: clamorosa disattenzione difensiva dell’Unipomezia su un fallo laterale di Ponzi, la sfera infatti attraversa tutta l’area e trova Lupi che anticipa il diretto avversario e batte Beccaceci. Mister Foglia Manzillo toglie Massella, probabilmente il migliore in campo, e fa entrare Casciotti, nel tentativo di difendere il gol di vantaggio.

Sul piano psicologico però i rossoblu guidati da Gregori sono nettamente in vantaggio ed infatti la compagine ospite continua a spingere a caccia del pareggio. Il gol è nell’area ed al 42’st arriva: ancora una volta è una punizione di Lalli ad essere vincente, la traiettoria tesa del n°6 viene però corretta in rete da Pasqui che fa scoppiare di gioia i numerosi tifosi a supporto dei rossoblu, presenti nonostante le porte chiuse.

Nel finale lo Scalo sfiora addirittura il vantaggio, ma Tilli pecca di egoismo e conclude verso la porta invece di servire il compagno in mezzo all’area, senza trovare lo specchio. Dopo sei minuti di recupero, finisce il match: un pareggio che fa più felice lo Scalo che l’Unipomezia, mentre la Tivoli può sorridere per questo risultato.

Grazie a questa rimonta, lo Scalo si assicura una settimana di riposo prima del derby del Nord-Est contro la Tivoli, mentre l’Unipomezia dovrà riordinare in fretta le idee in vista dell’ostica sfida dell’Olindo Galli.

Tabellino

Unipomezia 1938

Beccaceci, Ronci, Marini (40’st Marchi), Palermo, Panini, Ilari, Delgado (C) (20’st Rossi), Ramcesk (33’st Suleman), Porzi, De Marco (15’st Piro), Massella (29’st Casciotti). A disp: Alfieri, Pacenza, Valle, Pecci. All: Foglia Manzillo

Real Monterotondo Scalo

Proietti Gaffi, Ponzi, Albanesi Al., Pasqui, Albanesi F. (C) (9’st Passeri), Lalli, Tilli, Fiorucci (9’st Bellardini), Pascu (1’st Bornivelli), Sganga (9’st Baldassi), Lupi. A disp: Baldinetti, Grappasonni, Saccuti, Pecorari, Perutti

Arbitro: Francesco Igliozzi (Roma 2). Assistenti: Alessandro Ceci (Frosinone), Angelo Di Curzio (Civitavecchia).

Marcatori: 5’pt e 32’pt Massella (UN), 18’pt Pascu (RM), 5’st De Marco (UN), 14’st Porzi (UN), 20’st Lalli (RM), 24’st Lupi (RM), 42’st Pasqui (RM)

Note: ammoniti 25’pt Pasqui (RM); 46’pt Lupi (RM) 47’pt Ramscek (UN); 5’st Di Marco (UN); 23’st Piro (UN); 33’st Passeri (RM)

Rec: 2’pt – 6’st

Luca Pellegrini