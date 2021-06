Caos vaccini

Nel Lazio mancano 100mila dosi di Pfizer

Il via libera dato dall’Aifa all’utilizzo di Pfizer o Moderna come richiamo di AstraZeneca per gli under 60, non smorza polemiche e preoccupazioni.

Molte Regioni non hanno ancora iniziato a rispettare la nuova regola nei loro hub e c’è anche chi si oppone al mix vaccinale. È il caso della Campania dove non verranno più fatti vaccini a vettore virale come prime dosi. Quindi nemmeno agli over 60. Inoltre non si procederà alla sostituzione di AstraZeneca con Pfizer e Moderna per i più giovani.

Non poter utilizzare AstraZeneca e Johnson & Johnson fa temere il rallentamento della copertura per molti italiani e nascere il dubbio che l’immunità di gregge si raggiunga alla scadenza fissata di fine settembre.

È allarme anche nel Lazio per quel che riguarda il vaccino Pfizer: mancano circa 100mila dosi che verranno consegnate (forse) entro il mese di giugno.