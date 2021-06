I Carabinieri Forestali di Ciciliano hanno scoperto un terreno dove l’uomo stoccava e bruciava rifiuti speciali pericolosi: l’area era un cimitero di auto da rottamare

Aveva trasformato il suo terreno in una sorta di discarica e di sfasciacarrozze, dove accatastare veicoli ridotti a rottame, stoccare e bruciare spazzatura di ogni tipo.

Per questo oggi, lunedì 14 giugno, i Carabinieri Forestali della stazione di Ciciliano hanno denunciato un 36enne romeno residente a Castel Madama per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre che per discarica abusiva.

Il blitz è scattato proprio a Castel Madama in collaborazione coi militari della locale stazione in una zona di campagna. All’interno del terreno gli investigatori hanno rivenuto un furgono Fiat Iveco 35 carico di reti con doghe, frigoriferi, rifiuti ferrosi e plastici vari. Nell’area c’erano anche 8 veicoli quasi tutti con parti meccaniche e di carrozzerie dislocate in terra e non marcianti.

Sul terreno i Forestali hanno trovato anche i segni di roghi di rifiuti per un cumulo di circa 40 metri quadrati: il 36enne romeno dovrà rispondere anche di combustione illecita.

L’area e i 9 veicoli sono stati sequestrati.