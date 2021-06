FONTE NUOVA – Storica vittoria per la Pallatamburello

Nella giornata di ieri, la ASD ROMA TAMBURELLO MMXX ha portato a casa una storica vittoria nel campionato di Serie C Open Maschile Centro Italia, contro la compagine toscana del Torrita di Siena. L’incontro si è disputato nel campo sportivo XII Apostoli di Fonte Nuova, alla presenza finalmente di una parte di pubblico che ha incitato i ragazzi per tutta la gara. La partita è stata molto vivace, frutto delle rimonte dei ragazzi fontenovesi che perdendo 0-4 al primo set, lo hanno conquistato per 6-5 dopo 5 giochi consecutivi. Nel secondo set, sotto 2-4, iniziava una seconda rimonta, per arrivare alla parità per 5-5 ma questa volta il set lo conquista Torrita. Nel tie break non c’è storia, conquistato per 8-2. Arriva quindi la prima vittoria nel campionato per la Roma Tamburello, frutto del grande impegno profuso nell’attività sportiva che sta portando i risultati sperati anche in campo. Prossimo appuntamento il 27 giugno, per la conclusione del campionato nell’ultima giornata contro Torrita e Bagnacavallo a Foiano della Chiana (AR).