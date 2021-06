Ennesimo incidente su Via Nazionale Tiburtina: tanta paura ma nessun ferito

Tanta paura soprattutto a causa del veicolo a due ruote rimasto nel mezzo della carreggiata su Via Nazionale Tiburtina all’altezza del civico 149. Traffico rallentato e numerosi problemi alla circolazione, soprattutto per bus e mezzi pesanti. Nessun soggetto coinvolto è rimasto ferito a seguito dell’incidente, tanti i curiosi accorsi sul luogo dell’accaduto in attesa dei soccorsi e delle forze dell’ordine.