Monterotondo – L’IC Campanari presenta un disco e una mostra di strumenti musicali

Hanno inventato un’etichetta musicale e hanno inciso un disco. Sono i ragazzi delle classi 1a e 2a B delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Loredana Campanari, che il 4 giugno nell’Auditorium Osvaldo Scardelletti hanno presentato l’album di 21 tracce composte da loro e la mostra di strumenti realizzati a mano da loro con materiali di riciclo, chiamata “ECOMUSIChiAMO”.

La raccolta si chiama “Live in 2B” e comprende cover di Coldplay, Ultimo, Tiziano Ferro, Renato Zero e persino Ludwig van Beethoven, spaziando nei generi e nei secoli, ed è stata incisa in un disco per la fantomatica Prof. De Rosa Records, che prende il nome dall’insegnante che ha curato il progetto.

All’evento ha partecipato anche l’Assesore alla Scuola Mattero Garofoli, che nella foto è accanto al Direttore Scolastico Luca Rinaldo Villani.