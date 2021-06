Siamo “Zona Bianca”

Da oggi, lunedì 14 giugno il Lazio sarà in zona bianca, con l’entrata in vigore di nuove regole. La decisione è arrivata dopo i buoni dati raccolti riguardo il contagio del Covid, con numeri inferiori ai 50 casi ogni 100mila abitanti per 3 settimane consecutive.

Ecco cosa cambierà:

Coprifuoco

Il cambiamento più importante con il passaggio da zona gialla a bianca è la fine del coprifuoco: niente più rientro obbligatorio a casa entro la mezzanotte. Consentiti quindi gli spostamenti notturni con una settimana d’anticipo rispetto alla data ufficiale fissata dal decreto, ovvero il 21 giugno.

Ristorazione

Cambiano le regole anche nei ristoranti e bar: niente più limite di 4 persone al tavolo, ora il limite sarà di 6 all’interno mentre non ci sarà alcuna limitazione per l’esterno.

Piscine, sale e altre attività

Riaprono le piscine al chiuso, i centri benessere, parchi tematici e di divertimento, fiere, congressi, convegni e sagre. Riapertura parziale anche per le discoteche ma solo per servizio bar e ristorante. Non è ancora autorizzata la possibilità di ballare in pista.

Altre regole

Rimangono però alcune regole della zona gialla come l’uso obbligatorio della mascherina, il distanziamento e il divieto di assembramento. Saranno ancora valide anche le linee guida per la riapertura dell’attività, con sanificazione e areazione dei luoghi chiusi e rispetto del distanziamento sociale.