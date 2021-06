Tivoli. Strane sparizioni in via del Colle

Durante i drammatici anni del secondo conflitto mondiale, a tarda notte, i pastori con il gregge diretti in Abruzzo transitano da via del Colle e puntualmente quando giungono nei pressi del Ponte Gregoriano notano che almeno un paio di pecore mancano sempre. Gli uomini alla guida del gregge non riescono a trovare una spiegazione e cercano senza successo le pecore per le strade del centro storico. Il mistero prosegue per diverso tempo fino a quando durante il transito delle pecore, in via del Colle, alcuni pastori decidono di appostarsi per svelare l’enigma. A far sparire le pecore sono alcuni residenti della storica strada tiburtina, che dopo aver aperto un portone trascinano dentro l’animale. Sono anni molto difficili per gli italiani vittime della disoccupazione, della fame e anche dei bombardamenti che non hanno certo risparmiato l’antica Tibur.