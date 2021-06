Ambiente. Vincenzi: bene l’avvio dei lavori per la manutenzione dell’Aniene nel Territorio Tiburtino

“Prosegue l’azione della Regione Lazio nell’attività di manutenzione dell’alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere. Dopo la fine dell’iter amministrativo, inizia finalmente la fase dei lavori straordinari, da concludere in 180 giorni, che daranno vita ad un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della grande via d’acqua metropolitana, per ripristinare e tutelare la risorsa ambientale e soprattutto per prevenire e contenere il rischio idrogeologico dovuto alle piene che così tanti danni hanno prodotto sul territorio”.