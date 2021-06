I dubbi sull’origine della pandemia e la disinformazione cinese

Fuga del virus, un’ipotesi archiviata frettolosamente

Il New York Times insiste ma la scienziata a capo del team di Wuhan che da anni studia il virus dei pipistrelli simile a quello della Covid-19 respinge qualsiasi insinuazione ed è perentoria: è escluso che il coronavirus sia un incidente di laboratorio.

Ma i recenti rapporti dell’intelligence americana hanno rilanciato le pressioni su Pechino perché fornisca maggiori informazioni su quel che è successo realmente in quelle stanze tra il 2019 e il 2020. Per la Cina, Zhengli è un’eroina nazionale che ha saputo fermare la pandemia, lei si ritiene invece vittima di una cospirazione globale.

L’ipotesi della fuga del virus, priva ancora di prove sufficienti, sembra sia stata archiviata dalla comunità scientifica troppo frettolosamente. Per questo il giornale newyorkese ha fatto pressione su Lady Bat che ha liquidato la faccenda: “Come diavolo posso offrire prove per qualcosa in cui non ci sono prove?”. Non solo, la dottoressa ha anche negato che alcuni dipendenti del suo laboratorio si fossero ammalati precocemente di Covid-19.

Eppure… Un video del 2017 mostrato da Skynews Australia ha testimoniato la presenza di pipistrelli vivi nei laboratori del centro di Wuhan diretto proprio dalla dottoressa Zhengli.

Altri sospetti sui lavori della scienziata cinese sono stati sollevati a proposito dei suoi studi su un gruppo di minatori nella provincia dello Yunnan. Gli operai avevano sofferto di gravi malattie respiratorie nel 2012, dopo aver lavorato nella stessa grotta in cui la ricercatrice aveva scoperto il virus dei pipistrelli.

Esattamente un anno fa, in un’intervista a Science, Zhengli pretese le scuse di Donald Trump per le accuse lanciate contro il suo laboratorio. A chi sui social sollevava sospetti simili a quelli dell’ex presidente Usa, Zhengli aveva risposto in modo sprezzante, “che chiudano le loro bocche che sanno di fogna”, disse.