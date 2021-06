Il “giallo” di Tavazzano con Villavesco sarà svelato dalle indagini e dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, che chiariranno le dinamiche degli scontri avvenuti nel polo logistico, a cui si sta appoggiando momentaneamente anche Fedex, che va avanti sulla strada dell’insourcing (internalizzazione), degli 800 addetti al servizio di smistamento pacchi negli hub nazionali e nelle stazioni di Padova, Ancona, Bari, Bologna, Fiano Romano, Firenze, Napoli Teverola. In questa storia c’è la lotta per la rappresentanza, per il riconoscimento del sindacato degli autonomi ai tavoli negoziali, una lunga catena di appalti e subappalti che sfocia in situazioni boderline. Non mancano proteste e picchetti di cui sono solo la punta dell’iceberg la nuova manifestazione a Tavazzano o lo sciopero nazionale dei Cobas contro il contratto collettivo nazionale della logistica, firmato nelle scorse settimane dalle oltre 20 associazioni datoriali che rappresentano il settore e dai sindacati confederali: Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. La chiusura del sito Fedex di Piacenza, cancellato anche da Google maps e le internalizzazioni si uniscono così ad una vicenda decisamente variopinta.