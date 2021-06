Il Processo di Tiburno #9: ospiti Passeri, Pasqui e Baldassi del Real Monterotondo Scalo 

L’argomento centrale di questo appuntamento è stata la partita dalle mille emozioni disputatasi alla Pineta dei Liberti la scorsa domenica tra Unipomezia e Real Monterotondo Scalo, terminata con un pirotecnico 4-4.

Dopo aver visto le immagini della gara ed aver sentito le parole del presidente degli eretini Bruno Saccà, abbiamo intervistato tre protagonisti della gara: Alessio Passeri, Valerio Baldassi e Riccardo Pasqui, autore del gol del decisivo 4-4.

Guarda la diretta qui sotto

Ci siamo fatti raccontare il mondo del Real Monterotondo Scalo a 360°, oltre a scoprire qualche aneddoto di vita privata dei tre ragazzi.

Noi di Tiburno abbiamo inoltre provato a far luce su un argomento molto delicato, salito alla ribalta a causa dei recenti fatti accaduti durante gli Europei: la sicurezza dei calciatori in campo. Il caso di Christian Eriksen ci fa capire l’importanza della presenza dei soccorsi su tutti i campi, soprattutto quelli dilettantistici, dove gli atleti sono molto meno controllati nonostante lo stato di forma decisamente non paragonabile con quello di atleti professionisti.

Tutto questo ed altro ancora in questa puntata del Processo di Tiburno, in attesa del match di domani tra Tivoli ed Unipomezia che seguiremo molto da vicino.