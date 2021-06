Livio Terilli è il nuovo presidente di CNA Nord-est

In occasione del rinnovo degli organismi interni, è stata eletta la Presidenza della CNA della Zona Nord Est con una significativa partecipazione degli imprenditori del territorio.

Al termine dell’Assemblea, è stato nominato Presidente, Livio Terilli e nel Consiglio di Presidenza: Piergiorgio Monaco, Manrico Berti, Emanuela Appodia, Stefania Pulcini e Alessio Di Giorgi.

“Questo rappresenta un momento sempre molto importante per rafforzare le linee strategiche del nostro territorio, in cui possono lavorare in un’ottica di cooperazione tante realtà imprenditoriali, anche diverse tra loro. È importante ragionare in questi termini per rilanciare nostra economia anche nel futuro”, dichiara Livio Terilli, neo Presidente eletto della Zona.