Mentana – Commissariata la sezione di Forza Italia

E’ Roberto Moscatelli, del quale è nota la lunga carriera politica sul territorio, il commissario di Forza Italia

per il Comune di Mentana. Il comunicato stampa aggiunge che “con lui Forza Italia conferma la partecipazione ai tavoli del Centro Destra nei grandi Comuni, in armonia con le direttive Nazionali del Partito”.

La nomina è arrivata nella mattinata del 14 giugno 2021 da parte di Claudio Fazzone, segretario regionale del partito, competente per i comuni sopra i 15.000 abitanti, dopo un’analisi attenta della situazione locale e colloqui con lo stesso Moscatelli. “Abbiamo di fronte sfide importanti – ha

scritto il senatore Fazzone nella lettera indirizzata a Moscatelli – di fronte alle quali non possiamo farci trovare impreparati e per questo puntiamo sulle energie e sulle intelligenze migliori che il nostro partito esprime ”.

La decisione di affidare l’incarico a Moscatelli, che in passato è stato anche vice-sindaco e assessore con diverse deleghe nel Comune, riporta Forza Italia al tavolo del centro destra locale, in vista delle prossime amministrative, come previsto dalle linee guida del partito e concordato con l’onorevole Sestino Giacomoni, nativo di Mentana, con l’onorevole Maria Spena e l’onorevole Alessandro Battilocchio, Coordinatore Provinciale nonché con il vicecoordinatore provinciale Stefano Sassano ed il Delegato di Collegio Gian Maria Spurio.

Il neo-commissario ha accolto la nomina di buon grado, commentando: “Accetto volentieri questo incarico e mi impegnerò per l’unità del centro destra, nonché per la creazione di una compagine elettorale forte che punti al buon governo della città”.