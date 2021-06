Muay Thai, che successo per il team Colonnese: porta a casa 5 titoli italiani

di Valerio De Benedetti

Una vera e propria impresa, un risultato eccezionale per il Team Colonnese. Sabato infatti, gli atleti della palestra sita in via Marco Simone, hanno conquistato cinque titoli italiani di 1ª serie di Muay Thai. Il Team di Gianluca Colonnese ha schierato ben nove atleti, cinque di 1ª serie, uno di 2ª serie e 3 Light, portando a casa tutti i titoli di 1ª serie. Ecco gli atleti vittoriosi.

🥇🇮🇹 Valerio Ghionna “Bumblebee” stravince contro il forte ed esperto Tarik Totss e diventa il nuovo campione Italiano cat. 60kg senior (Mentana)

🥇🇮🇹Lorenzo Rossetti “The Joker”Vince contro il buon atleta Flavio Ventricini e diventa il nuovo campione Italiano cat. 63,5kg senior (Guidonia)

🥇🇮🇹Alein Iannone “Alien” Vince contro l’ottimo atleta toscano Francesco Toso Lusso e diventa il nuovo campione Italiano cat. 71kg senior (dalla 3ª serie in 1 anno e 1/2 è diventato 1ª serie combattendo praticamente 1 volta al mese. (Tivoli)

🥇🇮🇹Elisa Marianni “Lagertha” Vince contro la dura fighter Elena Stievano e diventa la nuova campionessa Italiana cat. 60kg senior (Fiumicino)

🥇🇮🇹Manuel Santangelo Vince contro il duro atleta Andrea Refolo e diventa il nuovo campione Italiano cat. 60kg Junior (Ponte di Nona)