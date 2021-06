Riano – Cultura, serate di eccellenza nel giardino del comune

Un piccolo anfiteatro per ripartire con la cultura a Riano

La serata di domenica 13 ha visto, invece, protagonista la musica, interpretata dal Maestro Gioacchino Galiena, una delle eccellenze musicali rianesi, che ha alle spalle una carriera artistica notevole e di qualità, in particolare come compositore e arrangiatore.

Nato in famiglia di musicisti, inizia tutto un po’ per gioco un po’ per curiosità… giovanissimo incomincia a soffiare nella tromba del suo papà. Intraprende i primi studi con il nonno paterno per poi far parte di vari gruppi bandistici. Approda al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma riscuotendo ottimi risultati. Con i titoli di studi conseguiti, Gioacchino Galiena inizia una lunga attività musicale, suonando nelle piccole orchestre, esibendosi in tv, suonando nei locali di pianobar per arrivare a comporre musica per artisti affermati e non, arrangiamenti per vari esecutori e trascrizioni di partiture. Ha impreziosito la serata con alcuni brani il cittadino Rianese e cantautore Giovanni Bocci con il suo gruppo “Le Nuvole Barocche”