Buon compleanno IGH Centro Ambulatoriale!

Un anno di attività per il Centro Ambulatoriale

Con la prima ondata della Pandemia alle spalle, il sistema sanitario nazionale e locale continuava a vivere in una condizione di estrema sofferenza e nell’impossibilità di offrire i servizi specialistici ambulatoriali, per far fronte alle esigenze emergenziali del momento.

In questo panorama Italian Hospital Group S.p.A. – da vent’anni punto di riferimento socio-sanitario del territorio della ASL Roma 5 – nel giugno 2020 decide di avviare una politica di riqualificazione del suo centro ambulatoriale privato, da sempre sito nel complesso centrale del gruppo, in Via Tiburtina Valeria 188 (Guidonia) e noto alla comunità territoriale e nazionale per il trattamento e la prevenzione di patologie riconducibili all’area Geriatrica, Neurologica e Psichiatrica.

Obiettivo principale del progetto è stato quello di andare oltre alle competenze ormai note alla comunità e costruire per l’utenza del territorio un nuovo punto di riferimento Polispecialistico, sfruttando il potenziale che il gruppo da anni esprime attraverso i suoi numerosi professionisti, e l’esperienza maturata nell’accudire, curare ed assistere pazienti per oltre 1000 posti disponibili tra Servizi Residenziali, Semi Residenziali e Domiciliari sotto diverse patologie e aree di intervento.

Oggi IHG Centro Ambulatoriale, nella sua nuova configurazione e con una nuova identità di brand caratterizzata da un’apposita veste grafica, compie un anno di attività. Un anno in cui oltre 2000 pazienti hanno deciso di affidarsi alla competenza dei professionisti del centro, usufruendo della nuova offerta composta da visite specialistiche, check-up preventivi, esami ecografici e diagnostici e servizi di telemedicina attinenti alla sfera di oltre 14 branche attive tra cui:

ANGIOLOGIA

CARDIOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

FISIATRIA

GERIATRIA

GINECOLOGIA

NEFROLOGIA

NEUROPSICOLOGIA

NEUROLOGIA, anche accredita con il S.S.R.

NUTRIZIONE CLINICA (MEDICINA DELL’ALIMENTAZIONE)

PNEUMOLOGIA

PSICHIATRIA

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

UROLOGIA

Grazie all’ampiezza dell’offerta e l’indiscussa esperienza del gruppo maturata nel trattamento e prevenzione di specifiche patologie, oltre alle visite specialistiche ed esami diagnostici l’utente ha la possibilità di accedere a dei percorsi ambulatoriali dedicati:

AMBULATORIO DI NEUROLOGIA GENERALE – PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE – CEFALEE – EPILESSIA – MORBO DI PARKINSON: guidato dal Alfredo La Cara, medico neurologo conosciuto

sul territorio per la sua dirigenza ventennale dell’UOS di neurofisiopatologia dell’ospedale di Tivoli;

AMBULATORIO DI NEUROLOGIA PER DISTURBI DELLA MEMORIA – DEL TONO DELL’UMORE – TRATTAMENTO DEMENZE E ALZHEIMER: guidato dal Gabriele Carbone medico neurologo responsabile del Centro Demenze, oggi RSA Estensiva per Disturbi Comportamentali Cognitivi Gravi di Italian Hospital Group;

AMBULATORIO GERIATRICO E MEDICINA DELL’INVECCHIAMENTO: guidato dal Carmine Cafariello, Medico Geriatra e Responsabile Scientifico dell’area RSA Italian Hospital Group;

AMBULATORIO DEDICATO AI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: guidato dal Antonio Sarnicola e realizzato in collaborazione con la struttura appartenente al gruppo Villa Pia, con sede a Guidonia, e da anni punto di riferimento per il trattamento di patologie legate alla sfera dell’alimentazione quali Anoressia, Bulimia e Obesità;

AMBULATORIO PER LA SINDROME POST-COVID19: realizzato attraverso un approccio multidimensionale ed includente le sfere PNEUMOLOGICA – NEUROLOGICA – PSICHIATRICA.

L’offerta nella sua interezza è visitabile nel nuovo sito internet dedicato al Centro: www.ihgcentroambulatoriale.com su cui è ora possibile prenotare on line, h24, le proprie prestazioni comodamente da qualsiasi Device ed accedendo a specifici sconti. In aggiunta il desk accoglienza è a disposizione dell’utenza dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 allo 0774 386249.

