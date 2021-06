Stamattina il personale dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti non ha ritirato i mastelli con la carta. E’ la segnalazione che arriva da alcuni commercianti di via Moscatelli che hanno già scritto alla Paoletti. “Come mai? Cos’è successo? Lil abbiamo visti girare su piazza Moscatelli e andare via saltando i nostri negozi”.