Tivoli – Approvate le mozioni d’indirizzo delle tre società partecipate

Il Consiglio comunale di ieri, martedì 15 giugno, riunito in seduta straordinaria e in video conferenza, ha approvato le tre mozioni d’indirizzo con le quali si dà mandato al sindaco di partecipare alle rispettive assemblee degli azionisti per l’approvazione dei bilanci 2020 delle società partecipate: Tivoli forma srl unipersonale, Asa Tivoli spa (entrambe a totale partecipazione del Comune) e quella relativa alla gestione della società Acque Albule spa, partecipata dal Comune al 60%. Per ogni società partecipata è stata presentata la relativa mozione d’indirizzo; gli atti sono stati illustrati dai consiglieri di maggioranza Federica Unisoni (per Tivoli forma e Acque Albule) e Giovanni Cavallo (per Asa Tivoli). In tutte e tre le mozioni il Consiglio comunale ha espresso il proprio apprezzamento positivo per l’opera svolta dalle tre società partecipate.

La discussione è incominciata affrontando la mozione d’indirizzo di Tivoli forma, nella quale viene valutato come fondamentale proseguire nell’opera di ripresa post-pandemica delle attività in generale e, quindi, nel rilancio dei diversi settori professionali e lavorativi. Come sottolineato da Unisoni, la mozione insiste sul perseguimento di alcuni aspetti specifici, tra i quali: rilanciare il progetto della “Tivoli academy”; attivare corsi aderendo al programma delle città europee dell’apprendistato; proseguire la realizzazione di strutture interne (ad esempio, cucine e laboratori); continuare a cercare sinergie con le altre società partecipate e con le associazioni di categoria; continuare a garantire un contatto con le scuole secondarie di I grado del territorio; valutare la predisposizione di un nuovo piano industriale. La mozione, infine, impegna il sindaco ad approvare il bilancio 2020 della società Tivoli forma unipersonale.

Con la terza mozione d’indirizzo riguardante la società Acque Albule spa – illustrata sempre da Unisoni – s’invita il sindaco ad avviare tutte le azioni necessarie per valorizzare e promuovere le cure termali e il turismo terapeutico nel suo complesso, intesi come vocazione principale dell’azienda, valutando iniziative volte al settore della riabilitazione; di proseguire nell’attività di valorizzazione turistica della risorsa termale anche attraverso le sinergie attuabili con gli operatori della filiera turistico-ricettiva del territorio della valle dell’Aniene; di proseguire il percorso di collaborazione con le scuole in grado di fornire personale preparato nel settore della ricettività e del benessere e di adottare ogni iniziativa per la celebrazione dei matrimoni civili negli spazi delle Terme Acque Albule e impegna, infine, il sindaco ad approvare il bilancio 2020 della società.