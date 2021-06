TIVOLI – Coca e hashish in garage, beccato con 4 chili di droga

Gli agenti del commissariato di Tivoli, diretto da Paola Di Corpo hanno arrestato M.F. romano di 33 anni. Un’intensa attività info-investigativa caratterizzata da specifici servizi di osservazione ed appostamenti, sfociata successivamente in perquisizioni e sequestri, ha permesso di rinvenire, occultati in un box di un complesso residenziale, 4 Kg. e 85 gr tra hashish e cocaina oltre a materiale per il taglio ed il confezionamento, quali forbici, coltelli, buste per il sottovuoto, nastri e ben 6 bilancine elettroniche di precisione.

All’interno dello stesso box, inoltre, sono state rinvenute alcune parti di una city-car per le quali si stanno eseguendo specifici accertamenti per risalire alla provenienza della stessa. M.F., al termine delle indagini è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà per ricettazione.

L’estremo grado di purezza dello stupefacente sequestrato, dal quale sarebbe stato possibile ricavare quasi 42mila dosi, avrebbe permesso di ricavare una somma di 100 mila Euro.