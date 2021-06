Guidonia – Ancora un incendio, rapido l’intervento della Protezione Civile

Domato l’incendio in Via Pantano

I volontari del nucleo della protezione civile di Guidonia, dopo aver avvistato un principio di incendio dalla telecamera territoriale e essere stati autorizzati dalla S.O.R. (Sala Operativa Regionale) sono intervenuti tempestivamente in via Pantano, nel pomeriggio di ieri alle 16:15 nel comune di Guidonia Montecelio per un incendio di sterpaglie.

Grazie al rapido intervento le fiamme sono state domate. La protezione civile consiglia di contattare i seguenti numeri in caso di avvistamenti anomali.

Sala Operativa Regionale:803555

Protezione Civile Guidonia: 328 758 7862