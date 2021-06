GUIDONIA – Per farsi bello a Barbet basta un solo portavoce

Quando firmò la nomina i contribuenti restarono di stucco, non riuscendo a capire cosa se ne facesse di ben due addetti alla comunicazione. Dopo sei mesi deve essersene reso conto pure lui. Per questo oggi, giovedì 17 giugno, il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet ha revocato l’incarico fiduciario di portavoce ad Emanuele Sarrocco, il 25enne di Colle Fiorito, già promotore delle “Sardine” a Guidonia.

Il provvedimento odierno annulla il decreto sindacale firmato dallo stesso Barbet il 12 gennaio scorso, quando affidò a Sarrocco un incarico annuale da 7.200 euro annui basandosi sull’ “intuitu personae”. Le motivazioni della revoca? Semplici: fino al 17 maggio scorso le funzioni di Portavoce sono state espletate dal giornalista Vincenzo Perrone, al quale il 18 maggio 2020 era stato rinnovato per un anno l’incarico da 12 mila euro annui.

Vale la pena ricordare che il sindaco Barbet ha fatto della comunicazione, dell’immagine e della presenza su Facebook e Instagram il suo cavallo di battaglia. Per questo lo scorso 25 marzo 2021 aveva deciso di delegare la comunicazione sui social network al dipendente comunale Matteo Manunta per registrare sui canali più conosciuti come Facebook, Instagram, Youtube e Twitter, il profilo istituzionale della Città di Guidonia Montecelio.

Manunta non è un dipendente qualsiasi. Il 28enne di Civitavecchia è stato assunto lo scorso 31 dicembre e dal 2014 al 2019 è stato consigliere comunale del M5S nella città natale e consigliere della Città Metropolitana di Roma, mentre dal 2018 a tre mesi fa era segretario particolare del Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Devid Porrello, anche lui grillino.