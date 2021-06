L’efficientamento energetico al “Vespucci” di Gallipoli ad una ditta di Fiano Romano

La Provincia di Lecce ha aggiudicato alla ditta “Impel srl”, con sede a Fiano Romano, il progetto per l’efficientamento energetico dell’Istituto superiore ” Vespucci” di Gallipoli. Alla gara hanno partecipato 157 operatori economici e l’aggiudicazione, mediante procedura di incanto pubblico, è avvenuta per un valore complessivo pari a 1.159.567 di euro. L’intervento riguarda l’efficientamento energetico dell’immobile collocato sulla Provinciale per Sannicola, sede centrale del Nautico diretto da Paola Apollonio. Il progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente comprende, tra gli altri, l’impianto di climatizzazione di tipo radiante a soffitto, pompa di calore, impianto di trattamento aria, collettori solari termici, illuminazione esterna e interna, sostituzione infissi. L’obiettivo è quello di affinare l’efficienza energetica, utilizzando fonti rinnovabili, assicurare maggiore comfort e minori consumi e costi. I lavori avranno una durata fissata in 270 giorni.