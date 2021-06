PLAYOFF ECC. – Unipomezia in D, tutto rimandato al Derby del Nord-Est

Per i tiburtini viene tutto rimandato a domenica, quando al Pierangeli andrà in scena il Derby del Nord-Est tra Real Monterotondo Scalo e, appunto, proprio la Tivoli, che può essere considerato una vera e propria finale: con questa situazione di classifica, gli eretini partono avvantaggiati dato che possono contare su 2 risultati su tre, i ragazzi di mister Lucidi sono invece costretti a fare bottino pieno se vogliono tornare nella categoria interregionale.

Il match dell’Olindo Galli vede una splendida cornice di pubblico che, seppur parzialmente, è tornato a riempire le gradinate di un impianto sportivo che meriterebbe categorie ben più alte.

SEGUI QUI SOTTO LA PRIMA DIRETTA ANDATA IN ONDA SUI NOSTRI CANALI FACEBOOK

Le scelte di formazioni dei due allenatori (Lucidi per la Tivoli, Foglia Manzillo per l’Unipomezia) non riservano grandi sorprese, tranne che per l’assenza di Danieli: il bomber tiburtino, reduce da un infortunio, non ha ancora recuperato pienamente ed è costretto ad accomodarsi in tribuna. Mister Foglia Manzillo conferma 10/11 della formazione scesa in campo alla Pineta dei Liberti domenica scorsa: l’unico cambio riguarda la linea difensiva, Pacenza prende il posto di Ronci.

L’incontro viene deciso già nei primi minuti: l’unico gol della gara arriva infatti al 3’pt quando Ramcesky avanza palla al piede fino al limite dell’area e poi lascia partire di destro un diagonale sul quale Facchetti non può arrivare. Il match potrebbe prendere una piega molto chiara già al 6’st quando da uno schema da calcio d’angolo, la sfera arriva a Porzi che da posizione defilata fa partire una conclusione a giro che mette fuori gioco Facchetti ma si stampa sul palo.

Dopo un inizio shock, la Tivoli riesce a riprendere il controllo del match pur senza rendersi mai realmente pericolosa dalle parti di Beccaceci: i giocatori amaranto-blu ci provano al 31’st con Morbidelli che scodella da calcio d’angolo un buon cross direttamente da calcio d’angolo, sul quale però non arriva nessuno. L’occasione più grande per i padroni di casa è sicuramente quella che capita al 34’pt, quando Morbidelli conclude dalla distanza trovando l’incerta respinta di Beccaceci, sul pallone si avventa Teti che praticamente a porta vuota mette clamorosamente fuori ma il gioco era stato già fermato dal guardalinee per posizione irregolare proprio del n°9.

Il primo tempo si chiude con due conclusioni imprecise dell’Unipomezia: sia Delgado su punizione al 40’pt, che De Marco tre minuti dopo, calciano alto senza inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa l’Unipomezia riesce a chiudersi molto bene, bloccando la Tivoli sia nelle incursioni centrali che sulle fasce. I ragazzi di mister Lucidi sono costretti quindi molto spesso a cercare di superare la linea di difesa con dei lanci lunghi, come quello al 10’st: Laurenti scodella dall’altezza del cerchio di centrocampo trovando la spizzata di Rubino, il colpo di testa del n°4 finisce però tra le braccia di Beccaceci. Un minuto dopo accade l’unico episodio “da moviola”: Dominici riceve palla sulla sinistra e crossa in mezzo, trovando l’opposizione di Pacenza che, seppur a distanza ravvicinata, colpisce la palla con il braccio; per il direttore di gara però si può proseguire.

L’occasione per pareggiare, la Tivoli l’avrebbe anche: al 27’st Morbidelli infatti imbuca bene per Virdis che però da ottima posizione mette clamorosamente a lato. Nel finale di gara sale l’agonismo da ambo le parti, con il sig. Vicardi della sezione di Lovere che è costretto ad intervenire in numerose occasioni: saranno ben 10 le ammonizioni a fine gara.

Il forcing finale della Tivoli non porta grandi risultati: al 32’st il neoentrato Blandino ci prova dalla distanza ma la sua conclusione, seppur velenosa, finisce a pochi centimetri dalla traversa. Nei minuti di recupero l’ultima speranza è sui piedi di Morbidelli che però non inquadra lo specchio con un tiro dal limite dell’area.

Finisce così: l’Unipomezia vince e sale per la prima volta nella sua storia in Serie D, per la Tivoli si deciderà tutto domenica (fischio d’inizio alle ore 11:00) contro il Real Monterotondo Scalo.

Tabellino

Tivoli Calcio 1919

Facchini, Giocondi (13’st Giovanazzi), Virdis, Rubino (44’st Mancini), Fusaroli, Passiatore (C), Morbidelli, Ferrari (31’st Blandino), Teti, Laurenti (21’st De Costanzo), Dominici (18’st D’Urbano). A disp: Costantini, Valentini, Turmalaj, Montesi. All: Lucidi

Unipomezia 1938

Beccaceci, Pacenza, Ilari, Panini, Marini, Ramcesky, Palerno, Porzi, De Marco (24’st Piro), Delgado (C), Massella. A disp: Alfieri, Ronci, De Nicola, Pecci, Marchi, Suleman, Valle, Rossi. All: Foglia Manzillo

Arbitro: M. Vicardi (Lovere)

Assistenti: E. Negro (Roma 1); M. Bosco (Roma 2)

Marcatori: 3’pt Ramcesky (UN)

Note: ammoniti 35’pt Massella (UN); 36’pt Pacenza (UN); 39’pt Rubino (TI); 23’st Palermo (UN); 28’st D’Urbano (TI); 30’st Fusaroli (TI); 37’st Passiatore (TI); 41’st Suleman (UN); 45’st Blandino (TI); 50’st Piro (UN).

Rec: 0’pt – 5’st

Luca Pellegrini