Alessio Malatesta vince il torneo “Fight Spirit Road To Thai Fighter” a Roma

L’atleta classe 2001 si è già dimostrato in diverse occasioni più che competitivo anche in ambito internazionale e punta a raggiungere i vertici di questo affascinante sport.

In questa competizione in particolare, Alessio Malatesta ha affrontato due combattimenti: contro Amro Ghanem e Angelo Bernardoni. In entrambi gli incontri, l’atleta capenate è uscito vincitore riuscendo in questo modo a trionfare anche nel torneo.

Alessio, insieme al padre Francesco Malatesta anche lui ex combattente di Muay Thai, si sono resi protagonisti di un movimento sempre più in crescita soprattutto a Capena grazie all’apertura, nel 2014, del centro sportivo ASD Team Malatesta Muay Thai.

Adesso, dopo lo stop per la pandemia, questo nobile sport tornerà ad essere praticato a pieno ritmo.