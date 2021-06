Approvato il Green Pass

Ieri, 17 giugno, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il decreto che consente agli italiani di muoversi agevolmente nel territorio. Questo “certificato verde nazionale” dal Primo luglio diventerà europeo. Si può scaricare dal sito grazie a un codice riservato a coloro che sono stati vaccinati. Anche le farmacie però sono mobilitate per consegnarlo. Grazie alla cosiddetta Green Pass si possono rilasciare le certificazioni verdi digitali Covid 19. Con queste certificazioni si partecipa ad eventi come concerti, rappresentazioni teatrali, ma anche l’ingresso in strutture sanitarie assistenziali. In questo modo ci si potrà spostare agevolmente per tutto il territorio nazionale. La richiesta di possesso del documento può arrivare ovunque: bar, ristoranti, negozi, centri commerciali e hotel … Ma il certificato non può essere richiesto come requisito per l’accesso.

Si richiede facendo domanda al Digital Green Certificate. – www.dgc.gov.it/web/ –

Altrimenti esiste l’assistenza tecnica. Si tratta di uno specifico call center che risponde al numero: 800 91 24 91. Oppure attraverso mail: cittadini@dgc.gov.it.