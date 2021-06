Cretone – Celebrato San Vito

Anche quest’anno San Vito è stato celebrato dalla comunità di Cretone grazie al passaggio alla zona bianca – avvenuto il 14 giugno – della nostra regione, la processione del patrono San Vito è stata svolta come di consueto con le sue origini e con le sue tradizioni. Tanta la partecipazione e la commozione tra le persone

Le origini del santo

San Vito ha origini antiche molti scritti confermano la sua nascita in Sicilia ma che ha vissuto nell’Italia del Sud tra la Sicilia e l’attuale Basilicata. Il giorno 15 Giugno Cretone festeggia dunque il suo santo Patrono, San Vito. Durante la festa viene celebrata una messa presso la chiesa dell’Immacolata Concezione e poi viene portata per le vie del paese la macchina, di 4 quintali circa, con sopra la statua del santo portata a spalla da alcuni volontari. Il giorno successivo il 16 giungo invece è prevista una visita ai cimiteri (detto in “gergo” di “Santo Vitillo”) per portare un saluto ai defunti