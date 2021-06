Derby del Nord-Est: al Pierangeli l’ultimo atto per la Serie D

Due storie diverse, due realtà diverse ma anche due piazze molto calorose che meritano palcoscenici di più alto spessore. La Tivoli Calcio 1919 vanta una storia fatta di numerosi successi, ben 7 partecipazioni ai campionati di Serie C (o Serie C2) e 21 alla Serie D. Molto spesso però i tiburtini hanno mancato la prestazione decisiva proprio ad un passo dal traguardo.

Dopo aver affrontato e vinto il Girone C di questo breve campionato d’Eccellenza, al cui interno erano presenti squadre blasonate quali Sora, Anagni, e Lodigiani, i play-off per la squadra di mister Lucidi sono iniziati nei peggiori dei modi: all’Olindo Galli infatti l’Unipomezia ha trionfato per 0-1 assicurandosi uno dei due posti per la Serie D 2021-2022. Adesso per i tiburtini c’è un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Discorso diverso per il Real Monterotondo Scalo: la società del presidente Bruno Saccà è una realtà decisamente più recente del calcio laziale, essendo stata fondata nel 2011. Dopo la scalata a partire dalla terza categoria, i rossoblu si sono tolti la soddisfazione di alzare al cielo la Coppa Italia Eccellenza nella stagione, poi interrotta a causa della pandemia, 2019/2020, sconfiggendo in finale il Villalba Ocres Moca.

Il campionato di quella stagione, al momento dello stop, vedeva il Real Monterotondo Scalo a soli tre punti dalla capolista Montespaccato, con i tiburtini a chiudere il podio del Girone A con 47 punti all’attivo.

Dati e statistiche del tutto resettati: adesso a parlare sarà solamente il campo, i ragazzi di mister Gregori potranno contare su due risultati su tre mentre per i tiburtini sarà necessario fare bottino pieno al Pierangeli.

PLAYOFF ECCELLENZA – Derby del Nord-Est: Tiburno presente!

Domani mattina alle ore 11:00 inizierà l’ultimo incontro dei play-off Eccellenza validi per la promozione in Serie D.

In campo scenderanno i padroni di casa del Real Monterotondo Scalo e la Tivoli Calcio 1919: per gli eretini basta anche un pareggio per ottenere la prima storica qualificazione in Interregionale, mentre i tiburtini sono costretti a vincere.

Sugli spalti, nonostante le porte chiuse e quindi la conseguenziale assenza di pubblico, Tiburno sarà presente per raccontarvi ogni emozione dell’incontro, che si prevedere regalerà un grande spettacolo.

La partita sarà celebrata come una grande festa dello sport, una vetrina del calcio dilettantistico laziale che vedrà protagonista due delle realtà diverse nella storia ma ugualmente consolidate: sarà la “novità” Scalo a trionfare oppure sarà la Tivoli a scrivere un’altra pagina della propria storia ultracentenaria?

Noi di Tiburno cercheremo di offrirvi le opinioni di entrambe le presidenze e dirigenze, cercando di trasmettervi il clima che lo stadio Pierangeli ci offrirà.

Inoltre, verranno allestiti due trofei per premiare i due giocatori migliori in campo: uno per il Real Monterotondo Scalo e l’altro per la Tivoli.

La sfida è difficile anche da decifrare: se gli eretini possono vantare un peso specifico offensivo non indifferente, che gli ha permesso di avere una media gol di più di tre reti all’attivo a partita, è anche vero che la presenza di Pascu è in forte dubbio.

Discorso simile per i tiburtini: la presenza di bomber Danieli è ancora infatti in forte dubbio.

Chi saranno dunque i protagonisti di domani? Sarà il campo a decretarlo. L’appuntamento per il pre-partita è fissato sui nostri canali social intorno alle 10:30