Draghi ha parlato

“ Se uno ha meno di 60 anni e gli è stato proposto di fare l’eterologa ma non vuole, questa persona è libera di fare la seconda dose di Astrazeneca purché abbia il parere del medico e il consenso informato “

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa venerdì 18 giugno. E sulla possibilità di togliere le mascherine: ““Domani inoltrerò la richiesta al Cts perché ci dica se possiamo togliere la mascherina o no, Ma non ci sono date”.

E anche sullo stato di emergenza che un costituzionalista come Sabino Cassese ha chiesto di sospendere ha pure rinviato: “Sullo stato di emergenza decideremo quando saremo vicini alla scadenza“.