Da ieri sera viene condiviso di chat in chat su WhatsApp, scatenando le reazioni più diverse: c’è chi è divertito, chi resta sconcertato e anche chi si indigna sapendo che a parlare è un consigliere comunale nel bel mezzo di una seduta consiliare importante per le sorti dell’Ente come l’approvazione del Bilancio.

Di sicuro, il video testimonia lo scarso rispetto per il ruolo ricoperto dalla protagonista e per il contesto istituzionale in cui avviene il fatto, ossia il Consiglio comunale di ieri, giovedì 17 giugno, l’ennesimo in modalità on line anziché in presenza.

Lei è Loredana Roscetti detta Lorena, 35 voti collezionati a giugno 2017 nelle fila del Movimento 5 Stelle, Consigliera comunale di Guidonia Montecelio dal 26 giugno 2019 e dal 26 giugno 2020 passata nella Lista civica “Attiva” insieme alla ex grillina Anna Checchi.

Semisdraiata, mastica un chewing-gum e tenta di coprire la “ciancicata” con la mano sinistra, ottenendo come effetto quello di rendere ancora meno comprensibili le sue parole.

Chi volesse cimentarsi nell’interpretare le parole, scoprirà che nell’intervento Roscetti parla di cave e del debito milionario che gli imprenditori del travertino romano hanno accumulato nell’ultimo decennio con l’ente e la concessionaria dei Tributi, Tre Esse Italia, per questo tira in ballo l’assessore Elisa Strani.

Non è la prima volta che Lorena Roscetti finisce alla ribalta delle cronache politiche pur essendo un volto nuovo. Il 10 agosto 2020, infatti, la 55enne residente a Roma ha richiesto il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare a Consigli e Commissioni, un diritto previsto dalla legge per gli amministratori residenti fuori del Comune dove sono stati eletti.