L’ira di Katia

Io intollerante? Ma per favore…

“Possibile che nessuno avesse capito che sarebbe finita così?”. Katia Ricciarelli, ospite della trasmissione Dritto e rovescio, ha parlato del caso di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa dallo zio a Novellara per aver abbracciato uno stile di vita troppo occidentale. La cantante ha lanciato un’evidente accusa alle autorità e allo Stato italiano ma soprattutto non le ha mandate a dire al suo interlocutore televisivo, Hasnai Abbas Bahtti, rappresentante della comunità pakistana.

“Non siamo noi a ghettizzare loro, sono loro che non capiscono le regole, la nostra Costituzione”, ha detto la celebre soprano irritata dai “sorrisetti” dell’ospite, giovane nato in Pakistan ma con cittadinanza italiana.

«Non faccia quella faccia lì. Non prenda per il sedere… Se lei mi guarda e sorride io mi inc…”, ha sbottato la Ricciarelli.

“Stiamo attenti a chi viene in questa straordinaria Italia”, ha proseguito l’artista che ha poi chiesto scusa per i toni del suo intervento. “Quando vado nei loro Paesi faccio sempre attenzione a quello che si può fare o meno per rispetto. Possibile che quando vengono da noi non succede la stessa cosa?”

Standing ovation per Katia Ricciarelli sui social, una valanga di commenti a suo favore, una sfilza di “brava, ben detto, applausi”. Ma non sono di certo mancate le critiche alla sua presa di posizione e una sostanziale ironia su contenuto e forma dell’intervento.

La signora non è nuova a questo tipo di esternazioni: recentemente in un’intervista se l’era presa con la “mancanza del senso della misura nella gestione degli ingressi nel nostro Paese”.

“Io non ce l’ho con le persone che sbarcano da noi. Ma se non creiamo una situazione che possa garantire un minimo di dignità, come si fa a farli entrare?”

L’artista però non ci sta a passare per intollerante: che nessuno dica che siamo razzisti. “Gli italiani sono un popolo di gente buona che ha sempre cercato di fare del bene”.