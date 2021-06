Subiaco – He.Co, continua il progetto sulla valorizzazione del territorio

Al via alla seconda giornata di training per i partner del progetto He.Co per la valorizzazione e la condivisione di buone pratiche tra sistemi museali, bibliotecari e culturali delle piccole comunità europee. Presenti il Segretario Generale, Giuseppe De Righi, la delegata Anci Lazio, Luisa Piacentini e il rappresentate di CIAPE – Italian Permanent Learning Centre , Enrico Messinese.

La visita al Monastero di Santa Scolastica e al Sacro Speco di Subiaco, eccellenze del territorio laziale, ha lasciato a bocca aperta il gruppo di partecipanti di Malta, Lituania, Olanda e Slovenia.