Tivoli … Per imparare le lingue

Pubblicizzato sui notiziari specializzati in innovazioni tecnologiche, il progetto però appare poco chiaro e soprattutto ancora in fase progettuale. Il sistema di intelligenza artificiale consente all’utente di interloquire col computer avendo uno scambio con diverse lingue. Ma gli esiti ancora incerti. Lo stesso amministratore delegato di Google non garantisce nulla.

Ha infatti dichiarato che si tratta di un sistema da perfezionare. Tradotto in linguaggio comune significa che il progetto è ancora tale. Lo stesso CEO ha parlato di sistema imperfetto che potrebbe dare risposte sbagliate. Ma la lusinga consiste nell’essere i primi a lanciare questo sistema con l’interfaccia linguistico di vera avanguardia. Come sempre però si confida su un’evoluzione operativa una volta riscontrati, uno ad uno, tutti gli inconvenienti. Ne ha parlato The Information.