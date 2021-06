-1 al Derby del Nord-Est, al Pierangeli le uniche certezze sono il caldo e l’assenza di pubblico

Giornata di viglia per Real Monterotondo Scalo e Tivoli Calcio 1919: sale l’attesa dei sostenitori e degli addetti ai lavori per l’ultimo appuntamento dei Playoff Eccellenza e della stagione 2020/21 in generale.

Il match, il cui fischio d’inizio è previsto per domani 20/06 alle ore 11:00, si giocherà il giorno che precede il solstizio d’estate: le temperature massime previste per la giornata di domani prevedono picchi massimi che raggiungeranno i 35° gradi. Il “fattore caldo” sarà quindi uno dei più importanti domani, con il sintetico del Pierangeli che scotterà sotto i piedi dei giocatori a causa delle proibitive temperature oltre che per l’importanza della posta in palio.

Dal punto di vista disciplinare, con il comunicato n°264 il giudice sportivo Ernesto Milia ha decretato una giornata di squalifica a carico del tiburtino Alessandro De Costanzo: il n°19 della gara di mercoledì scorso, secondo il Commissario di Campo, avrebbe “tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Assenza importante per mister Lucidi che quindi non potrà contare sull’ala ex Avezzano e Nuova Florida tra le altre, autore della rete che ha sbloccato il match in trasferta contro il Casal Barriera.

Il punto sugli infortunati vede ancora indisponibili capitan Scotto Di Clemente, che ha giocato solo i primi quarantacinque minuti di questa stagione contro il Città di Paliano e l’estremo difensore classe ‘98 Tomascy Francabandiera. In forte dubbio anche la presenza dell’attaccante tiburtino Giuseppe Danieli, autore di sei gol nelle dieci partite di regular season ma reduce da un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nella prima gara dei playoff contro l’Unipomezia: molto probabile la sua assenza dal primo minuto anche per domani, più plausibile un suo ingresso a gara in corso. L’indiziato numero uno per sostituire il classe ‘88 è ancora una volta Teti

Discorso simile anche per il punto di riferimento offensivo del Real Monterotondo Scalo: a causa di un infortunio alla caviglia destra infatti, Pascu è stato costretto a lasciare il campo della Pineta dei Liberti anzitempo e la sua presenza per la gara di domani, anche se più quotata di quella di Danieli, resta comunque in dubbio. Più difficile capire con chi mister Gregori possa sostituire il bomber eretino: nel match contro l’Unipomezia l’ingresso ad inizio ripresa di Bornivelli ed i successivi cambi che hanno visto protagonisti in positivo Baldassi, Bellardini e Passeri hanno decisamente contribuito alla rimonta ma cambiato la squadra rossoblu dal punto di vista tattico: il n°18 di domenica scorsa era infatti solito abbassare il proprio raggio d’azione, attirando a sé uno o due avversari e favorendo l’incursione alle sue spalle di Lupi e Baldassi.

Le due squadre, dovessero ripetersi come nel corso di questa stagione le scelte dei due allenatori, dovrebbero scendere entrambe con un 4-3-3 speculare, ma con caratteristiche diverse: il Real Monterotondo Scalo infatti fa affidamento sulla grande capacità di Pascu di creare scompiglio tra le maglie della difesa avversaria oltre che quella di saper tener palla e far salire la squadra. In fase offensiva, la squadra di Gregori si schiera con quello che possiamo considerare un 4-2-3-1, con Sganga ad agire dietro la punta, Tilli sulla fascia destra e Lupi sulla sinistra, con Lalli e Fiorucci ad inventare. Solitamente, i due terzini svolgono un compito prettamente difensivo per non sbilanciare troppo la squadra.

Un’interpretazione diversa del modulo viene invece adottata da mister Lucidi, che invece vede protagonisti della manovra offensiva i due terzini, nonché due dei tre under dell’undici titolare, Virdis e Giocondi. Nel centrocampo tiburtino, Rubino parte in posizione leggermente arretrata rispetto agli altri due elementi della metà campo (solitamente Morbidelli e Laurenti) ma la grande capacità di corsa del n°4 gli permette di prendere parte anche alla manovra offensiva. Sulle ali le presenze di Mastromattei e Dominici completano il terzetto offensivo con il n°9 che a questo punto possiamo dire essere uno tra Danieli e Teti.

Altro fattore fondamentale per il match di domani, soprattutto visto il clima proibitivo, sarà l’ingresso delle riserve: per il Real Monterotondo Scalo i cambi a gara in corso si sono spesso rivelati decisivi e simbolo di questa qualità degli eretini è sicuramente il classe ‘99 Valerio Baldassi (che abbiamo anche avuto il piacere di intervistare nella puntata #9 de “Il Processo di Tiburno” di lunedì 14/06), autore di questa stagione di ben cinque marcature.

Per la Tivoli, i cambi non hanno aiutato a ribaltare il match contro l’Unipomezia deciso dalla rete al 3’pt dalla rete di Ramcesky.

Tantissimi dunque i fattori in campo: quel che è certo è che la sfida di domani manderà una di queste due squadre in Interregionale, mentre qualcun altro uscirà in lacrime per quello che poteva essere e non è stato… in attesa dei possibili ripescaggi.

Chi saranno dunque i due giocatori premiati da Tiburno come “migliori in campo”? Solo il campo potrà dirlo.

Luca Pellegrini