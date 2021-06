L’arrivo delle 1000 miglia a Monterotondo

Prima di arrivare a Roma – nella tarda serata del 17 giugno – le auto della 1000 miglia hanno fatto sosta a Viterbo – con la cena al famoso Palazzo dei Papi – giunti nella Capitale si è svolta la tradizionale passerella in Via Veneto, terminando di fatto la seconda tappa di gara. Nella giornata seguente il 18 giugno è proseguito il viaggio – di 600 kilometri – alla volta di Bologna.

Proprio durante questo tragitto le vetture hanno portato il loro saluto anche nel territorio Eretino, transitando precisamente sulla Salaria ieri il 18 giugno 2021 intorno alle primissime ore del mattino, percorrendo il tratto di strada di Via Leonardo da Vinci a Monterotondo Scalo. Ovviamente, come sapevamo, non poteva mancare Umberto D’Aiello, della Sezione Bersaglieri Monterotondo – Mentana che ha condotto la vettura “Ardea” nr°209 (foto)