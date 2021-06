La manifestazione nazionale per protestare contro le condizioni di sfruttamento e di illegalità della logistica, si è svolta a Roma alla presenza di almeno 5mila persone (secondo i sindacati di base organizzatori). Partito di primo pomeriggio da piazza della Repubblica, arrivando a piazza Vittorio, il corteo era stato organizzato da tempo a corredo di mesi di forte mobilitazione dei lavoratori della logistica, per protestare contro lo sfruttamento delle cooperative appaltanti e per ottenere garanzie di diritti e stipendio. Ma stavolta c’è stato un elemento in più: la rabbia per la perdita di Adil Belakhdim, 37 anni, coordinatore SiCobas di Novara, travolto e ucciso ieri da un camionista che aveva forzato il picchetto alla Lidl di Biandrate, ferendo anche altri due lavoratori. Qualche momento di tensione quando un gruppo di manifestanti ha cercato di dirigersi verso il ministero dello sviluppo economico, ma è stato bloccato dalla polizia.

La manifestazione è stata indetta da diverse sigle di sindacati di base, come SiCobas, Potere al Popolo, Fronte della Gioventù Comunista, Usb. Presidi sono continuati anche a Biandrate, Novara, davanti alla Lidl e al luogo dove è morto Adil. Proseguiranno le iniziative di protesta. (la foto è di radiosonar.net)