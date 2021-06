MENTANA – Borseggiatori in azione al parcheggio del supermercato

Con la solita tecnica sono riusciti a distrarla e portarle via la borsa con documenti e soldi. Martedì 8 giugno un furto ai danni di un’anziana che aveva appena fatto la spesa si è consumato all’interno del parcheggio del supermercato Todis di via Amendola a Mentana.

Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Mentana che stanno cercando di risalire all’identità dei due malviventi.

Stando a una prima ricostruzione mancavano pochi minuti alle 10 del mattino quando i due sono entrati in azione. La donna di 66 anni era appena salita in macchina e uno dei due ha bussato al vetro facendole cenno che le era cascato qualcosa. Appena il tempo di andare a verificare, che il complice ha aperto lo sportello passeggero e le ha portato via la borsa. Un furto velocissimo e l’anziana si è accorta solo quando è rientrata in macchina. All’interno c’erano i documenti e il bancomat, grazie al quale sono riusciti a prelevare 200 euro.

I militari diretti dal comandante Luigi Faella stanno cercando di individuare i due ladri. Al momento quello che si sa è che sono arrivati a bordo di una Lancia Y nera e probabilmente erano di carnagione mulatta.